Buffon, niente deferimento per la bestemmia contro l'Inter: il motivo

Nessuna nuova squalifica per Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus, durante la semifinale contro l'Inter, era stato accusato di espressione blasfema in occasione del gol di Lautaro Martinez. La Procura, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha ritenuto gli audio a disposizione poco chiari per poter procede con il deferimento. Dopo la squalifica del 26 gennaio, stavolta Buffon ha scampato questo pericolo.