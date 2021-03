Bundesliga, Bayern Monaco schiacciasassi: in dieci travolge lo Stoccarda

La squadra più forte del mondo. Questo è attualmente il Bayern Monaco, campione in carica di tutte le competizioni disputate nell'ultima stagione, a eccezione della coppa di Germania. Oggi i bavaresi hanno strapazzato in Bundesliga lo Stoccarda nonostante abbiano giocato in inferiorità numerica dal 12' per l'espulsione di Davies. Risultato finale 4-0, con tripletta di Lewandowski e gol di Gnabry. In classifica è di +4 il vantaggio sul Lipsia, unica squadra in grado di mantenere la scia del carro armato di Flick.

