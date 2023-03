Cadice, Gonzalez in apprensione: pesante infortunio per Escalante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie per il Cadice e soprattutto per Gonzalo Escalante. Il centrocampista, nel corso del match contro l’Almeria, è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare generando apprensione tra la panchina. Come rivelato da Radio Cadiz, l’ex biancoceleste ha subito uno strappo al bicipite femorale e sarà costretto a fermarsi per un periodo di tempo non breve. I tempi di recupero stimati prevedono che l’argentino resti ai box per circa un mese, fino a un massimo di sei settimane qualora dovessero esserci complicazioni. Una macchia in un percorso, fin qui, soddisfacente.

