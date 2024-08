Cadice-Lazio, dove vedere l’amichevole in tv e streaming

Dopo le ottime risposte nel pareggio del St Mary's Stadium contro il Southampton, dove un eurogol di Castellanos ha fatto impazzire il pubblico biancoceleste, la Lazio di Marco Baroni tornerà in campo sabato 10 agosto contro il Cadice per la settima amichevole del suo precampionato. La sfida valida per il trofeo Cerraza avrà inizio alle 21.00 e sarà trasmessa su Dazn, sia in tv sia in streaming accedendo alla piattaforma tramite app o sito. Inoltre, il match sarà trasmesso in diretta su sslazio.it per chi ha sottoscritto l'abbonamento mensile o annuale GOLD o con l'acquisto del singolo evento tramite la piattaforma www.sslazio.it.