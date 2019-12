Cagliari, Castro rischia di saltare la Lazio: Birsa e Ceppitelli out

Mattinata di lavoro ad Asseminello per il Cagliari di Maran. I rossoblu stanno preparando senza troppa fretta l'importante sfida contro la Lazio, programmata per lunedì prossimo alle 20:45. Visto che giocheranno nel monday night, anche in questo giovedì i sardi si sono presi il pomeriggio libero dopo una seduta mattutina fatta di lavoro individuale in palestra, esercizi sulla reattività e una partitella a campo a ridotto. Oltre ai lungodegenti Cragno (rientrerà a gennaio) e Pavoletti (aprile), Maran dovrà fare a meno anche di Birsa e Ceppitelli. I due potrebbero rientrare per l'ultima giornata del 2019 e hanno lavorato a parte, così come Lucas Castro. L'argentino ha accusato un fastidio al flessore ad inizio settimana, problematica che lo tiene ancora in dubbio per la Lazio. A questi assenti si aggiungeranno anche Olsen e Rog, entrambi squalificati.

