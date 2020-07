Cagliari, Cragno: “Soddisfatto della prestazione. La parata più difficile quella su Immobile”

È stato di sicuro il migliore in campo per il Cagliari. Cragno ha salvato più volte il risultato e nonostante la sconfitta al termine del match si è detto soddisfatto ai microfoni di Dazn: "A livello di prestazione sono felice di quello che ho fatto, è chiaro che poi c’è rammarico per non aver portato a casa punti. I difensori hanno grande qualità, sapevamo che avremmo sofferto poi è chiaro che se capita è giusto che io faccia la mia parte. La parata più difficile è stata quella su Immobile nel secondo tempo perché c’era anche il difensore in mezzo e per un attimo non sono riuscito a vedere. Il mister mi dice di stare tranquillo e di dare il meglio per aiutare la squadra”.

