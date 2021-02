Cagliari, Di Francesco: "Lazio squadra forte, ma ce la possiamo giocare"

Appena un punto nelle ultime sette giornate. Il Cagliari volerà a Roma alla ricerca di punti importanti per la propria classifica. L'obiettivo di Di Francesco è chiaro e farà di tutto per non uscire sconfitto dall'Olimpico. Alla vigilia del match contro la Lazio, il tecnico dei rossoblù ha parlato della sfida e di come potrebbe cambiare la squadra con i nuovi innesti: "Passare alla difesa a tre? Stiamo facendo delle valutazioni viste anche i calciatori che abbiamo a disposizione".

RUGANI E ASAMOAH - "La partita dell'andata è vero che ci misero in difficoltà, ma nei primi 25' fummo noi a mettere loro in difficoltà. Su Rugani e Asamoah dico che Daniele è più avanti rispetto ad Asamoah: su di lui mi aspettavo che fosse maggiormente in difficoltà, invece mi ha stupito. Sarà tra i convocati e potrebbe entrare a partita in corso".

SULLA LAZIO - "È una squadra che è agli ottavi di Champions, con un ottimo allenatore, che si conosce da tempo. Ha un portiere come Reina che è diventato quasi un regista basso, ma parliamo davvero di una squadra che ha tantissime alternative. Dobbiamo affrontarla con il piglio giusto, possiamo fare bene contro una squadra forte: dobbiamo giocarcela, questo è chiaro".