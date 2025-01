Cagliari, Nicola punta la Lazio: il report dell'allenamento

TUTTOmercatoWEB.com

Alle spalle la gara contro il Braga. La Lazio è pronta a tornare in campo in campionato in vista dell'importante sfida contro il Cagliari di Nicola che, nella giornata odierna, si è ritrovato al CRAI Sport Center per preparare il match.

Per la formazione sarda spazio ai lavori atletici, accompagnati poi da esercitazioni sul possesso palla e da delle partitelle giocate su campo ridotto. Ancora lavoro personalizzato peri Luvumbo. Sabato 1° febbraio, nuovo allenamento fissato da mister Nicola al mattino.