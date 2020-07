Calcio a 8, stasera c'è Lazio-Totti Sporting Club: vale lo scudetto

La Lazio contro Totti, sembra un remake del passato, dei primi anni del 2000, quando le due squadre di Roma vincevano contrastando il potere delle formazioni del Nord. E invece no, è la finale che assegna lo Scudetto, ma di calcio a 8. La formazione di Totti è nuova nella Lega, ma ha già conquistato una Coppa Italia (contro la Roma) e raggiunto appunto l'ambita finale. La Lazio dal canto suo invece, domina già da diversi anni. Nel 2018 si era laureata campione d'Italia, la scorsa stagione ha invece vinto la Coppa Italia. Una partita aperta a ogni risultato, che si disputerà a porte chiuse in virtù delle regole anti-covid, al Paintball Sport City di Roma, alle 21.30. Alla Totti Sporting Club mancheranno giocatori del calibro di Pizarro, Vucinic, Aquilani e Romondini. E Totti? Chissà. Come in ogni derby che si rispetti la sua presenza è in dubbio fino alla fine.

