Calcio: Mancini convoca altri 8 giocatori

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha convocato, ad integrazione della lista già ufficializzata lunedì scorso, un ulteriore gruppo di otto calciatori che domani raggiungeranno il Centro Tecnico Federale di Coverciano. In sei hanno conquistato la chiamata dopo le sessioni di allenamento riservate a calciatori di interesse nazionale svoltesi tra martedì e giovedì: si tratta del difensore Federico Gatti (Frosinone), dei centrocampisti Salvatore Esposito (Spal) e Samuele Ricci (Torino), degli attaccanti Matteo Cancellieri (Verona), Wilfried Gnonto (Zurigo), Alessio Zerbin (Frosinone). Con loro, sono stati convocati il difensore Giorgio Scalvini (Atalanta) e il centrocampista Tommaso Pobega (Torino). Il gruppo di 47 Azzurri raggiungerà appunto domani il CTF dove resterà fino al 31 maggio, giorno della partenza per Londra dove il 1° giugno è in programma la Finalissima Italia-Argentina (Wembley, ore 20.45). Prima della partenza, Mancini diramerà il 30 maggio una lista di convocati per la prima delle 5 gare in programma in questa finestra internazionale e contestualmente una lista di calciatori che dal 2 giugno si ritroveranno a Coverciano in vista dell'inizio della UEFA Nations League 2022-23. (ANSA).