Calcio | Messi non gioca a Vancouver: sconti per i tifosi e pasti gratis

© foto di www.imagephotoagency.it

La probabilissima assenza, per problemi fisici, di Lionel Messi nella partita di domani, di MLS, che l'Inter Miami giocherà a Vancouver contro i Whitecaps, sta provocando non pochi problemi nella città canadese. Infatti più di 50mila persone aveva acquistato il biglietto per poter assistere dal vivo alle prodezze del fuoriclasse argentino ma ora, a meno di un improbabile recupero, non potranno ammirare il numero 10... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > MESSI <

