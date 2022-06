Calcio, Zidane: “La testata a Materazzi? Ecco il motivo per cui l’ho fatto…”

Il 9 Luglio 2006 durante Italia-Francia, Zidane viene espulso. Il francese, nel giorno del suo compleanno, spiega il perché della testata a Materazzi…

Oggi compie 50 anni uno dei giocatori più forti nella storia del calcio: Zinedine Zinane. Il campione francese è intervenuto ai microfoni di L'Equipe per parlare del presente, riguardo la sua prossima squadra da allenare, e del passato, tornando sulla storia della testata a Marco Materazzi. Zidane, infatti, il 9 Luglio del 2006, mentre si giocava la finale di Coppa del Mondo tra Francia e Italia, fu espulso dopo aver colpito il difensore italiano. Negli anni sono corse molte voci che hanno fatto credere che la testata di Zidane fosse dovuta ad alcune frasi di Materazzi rivolte alla madre e alla sorella del francese, nell'intervista di oggi l'ex Real Madrid racconta come sono andare realmente le cose:

MATERAZZI - "Materazzi non disse niente di mia madre. Ha detto spesso di non aver insultato mia madre ed è vero. Ma ha insultato mia sorella, che in quel momento era con mia madre, che non stava bene”.

SUL FUTURO - "Sono ancora un ragazzo, grande. Se torno ad allenare lo faccio solo per per vincere. Il Psg? Mai dire mai”