Calciomercato, a Napoli temono la Lazio: “Mertens…”

Anche le più belle storie d'amore hanno un inizio e una fine. E quel momento potrebbe essere arrivato per Dries Mertens e la sua Napoli. Arrivato all'ombra del Vesuvio in punta di piedi, nell'estate del 2017 dall'Olanda, il folletto belga è entrato pian piano nel cuore dei napoletani e nella storia del club partenopeo diventandone il miglior marcatore di sempre. Si è guadagnato il soprannome di Ciro, è diventato uno scugnizzo del popolo. Le strade della città, dopo Diego, raccontano anche di Dries, idolo moderno di una tifoseria tornata, da diversi anni a questa parte, ad altissimi livelli. Mertens e il Napoli, però, potrebbero aver scritto l'ultimo capitolo della propria storia senza neanche accorgersene. Quella contro il Genoa non era solo l'ultima al Maradona di Insigne, ma probabilmente anche quella del 14. L'accordo tra il giocatore e il presidente De Laurentiis per il rinnovo tarda ad arrivare e lo spettro dell'addio a parametro zero spaventa sempre di più i tifosi partenopei. Nell'ambiente azzurro c'è tanta paura di perdere il beniamino della propria città specialmente a una propria concorrente. L'interessamento, seppur ancora molto vago, della Lazio spaventa i tifosi del Napoli che sui social stanno esprimendo tutto il loro disappunto, chiedono il rinnovo ma allo stesso tempo sono convinti di un possibile trasferimento del belga alla corte di Sarri: "Mertens ha scelto la Lazio", "È finita, va alla Lazio", "Ha già l'accordo con i biancocelesti". Per il momento non c'è nulla di concreto, ma il calciomercato è lungo e imprevedibile.