Calciomercato, anche Everton e Fiorentina sulle tracce di Gollini

CALCIOMERCATO - Pierluigi Gollini è in uscita dall’Atalanta che ha da poco ingaggiato Juan Musso. Il portiere classe ’95 è in cerca di una nuova esperienza. L’estremo difensore ha disputato un’ottima stagione con l’Atalanta e nonostante sia giovane può vantare anche una certa esperienza tra i pali. La sua sicurezza e la sua bravura non sono passate inosservate a Lazio, Fiorentina ed Everton che si sono messe subito sulle tracce del portiere. In casa Lazio l’eventuale trattativa per Gollini dipende dalla situazione con Strakosha. Si sta infatti lavorando per cercare un accordo con il portiere albanese per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Qualora l'ex Primavera non ne voglia sapere, le carte in tavola potrebbero cambiare e Gollini potrebbe essere più di un'idea. La concorrenza, però, cresce. Anche gli inglesi stanno sondando il terreno, sperando in un ritorno del ragazzo in Premier League. Al momento il club viola sembrerebbe avere un asso nella manica per convincere l'Atalanta. L’inserimento del cartellino di Lirola nella trattativa potrebbe convincere i bergamaschi ad abbassare la richiesta economica e accontentare i bergamaschi a caccia di alternative sugli esterni. Poi la palla passerebbe all'estremo difensore.