Calciomercato, Barcellona a un passo da Koundé. E adesso il Siviglia...

Koundé a un passo dal Barcellona. Filtra grande ottimismo per la chiusura a stretto giro dell'operazione che porterà il difensore a vestire la maglia blaugrana. Il francese non è stato convocato per l'amichevole di questa sera tra il suo Siviglia e lo Sporting Lisbona. Come riporta TuttoMercatoWeb, avrebbe raggiunto l'accordo economico col Barcellona, mettendo in stand-by il Chelsea, in pole-position fino a pochi giorni fa. A parità di offerte, sarebbe stata decisiva la volontà del giocare, sempre più orientato a rimanere in Liga e, dunque, accettare il corteggiamento degli spagnoli. La cessione del calciatore, e la conseguente somma di denaro che entrerebbe nelle casse del Siviglia, potrebbe dare il via a un effetto domino. Gli andalusi non hanno mai nascosto il proprio interesse per Luis Alberto: ora, con maggiore disponibilità economica, potrebbero tentare l'assalto decisivo. Lotito per il suo "Mago" non è disposto a ricevere meno di 25 milioni.

