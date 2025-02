Calciomercato, battenti chiusi in Italia: ecco i paesi in cui resta aperto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Simone Lorini

Chiude ufficialmente il calciomercato, almeno in Italia. Per le squadre del nostro paese non sarà più possibile fare affari tra loro, ma restano ancora degli orizzonti da monitorare. Infatti in alcuni paesi, come la Turchia, l'Olanda e il Brasile, il calciomercato non è ancora chiuso e sarà possibile andare a trattare per rifinire la propria rosa. Non dimentichiamo, poi, che resta il roaster degli svincolati da cui si può pescare in qualsiasi momento per arricchire l'organico. Ecco la lista dei paesi in cui è ancora aperta la finestra di calciomercato:

Olanda: 4 febbraio

Portogallo: 4 febbraio

Turchia: 11 febbraio

Emirati Arabi Uniti: 11 febbraio

Australia: 12 febbraio

Serbia: 14 febbraio

Croazia: 17 febbraio

Svizzera: 17 febbraio

Brasile: 28 febbraio

Ucraina: 11 marzo (aperto dal 27 gennaio)

Canada e Stati Uniti: 23 aprile (aperto dal 31 gennaio)