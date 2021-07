Calciomercato, Bellerin allontana Lazzari: lo spagnolo in pole per l'Inter

CALCIOMERCATO - L'Inter dopo aver ceduto Hakimi al PSG è alla ricerca di un esterno per la fascia destra. I favoriti sembravano essere Dumfries del PSV e Manuel Lazzari della Lazio. Il club biancoceleste per l'esterno italiano chiede circa 25 milioni di euro bonus compresi. I costi sono troppo elevati per la dirigenza nerazzurra e Maurizio Sarri vorrebbe valutare il ragazzo veneto prima di prendere una scelta per il suo futuro . Simone Inzaghi è alla ricerca di un esterno affidabile e secondo quanto riportato da Tuttosport, Hector Bellerin ha scalato la classifica diventando il favorito per il dopo Hakimi. Lo spagnolo ha costi più abbordabili vista la situazione economica dei meneghini e l'affare si potrebbe chiudere in tempi più brevi. La prossima settimana l'Inter si radunerà e il mister piacentino spera di avere qualche rinforzo a disposizione.