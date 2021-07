Calciomercato, Caceres dice addio alla Fiorentina: le possibili pretendenti

CALCIOMERCATO – Oltre a Frank Ribery anche Martin Caceres è tornato sul mercato. Scaduto il suo contratto con la Fiorentina, che ha deciso di non prolungare gli accordi con l'attaccante e con il difensore. Se il transalpino è stato proposto alla Lazio che però punta altri profili, il sudamericano è in cerca di una nuova casa. Il difensore, ex biancoceleste nella stagione 2018/19, attualmente è impegnato in Coppa America con l'Uruguay. Il suo agente, Davide Lippi, si sta occupando della vicenda. Attualmente sono due i club a essere interessati al difensore, si tratta di Cagliari e Torino. I sardi sono in vantaggio rispetto ai granata, ma entrambe le squadre sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto arretrato. L'esperto ex viola potrebbe fare al caso loro.