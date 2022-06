Calciomercato, Caicedo torna (per ora) al Genoa: ecco il suo futuro

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - Felipe Caicedo non è riuscito ad affermarsi con l'Inter. L'attaccante ecquadoriano ha trovato poco spazio in nerazzurro, nonostante fosse arrivato alla Pinetina su precisa richiesta di Simone Inzaghi. Dopo il prestito ai meneghini il calciatore farà ritorno al Genoa, ma si tratta solo di un passaggio provvisorio. La retrocessione dei rossoblù non permette ai liguri di potersi permettere un ingaggio come quello del Panterone. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, il futuro della punta sarà con tutta probabilità in Qatar. Il giocatore e la sua famiglia trascorrono lunghi periodi nel paese e dal 2020 si parla di un un suo possibile sbarco nel paese. Stavolta potrebbe essere la volta buona.