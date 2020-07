Calciomercato, Cannella su Charpentier: "C'è l'accordo con il Genoa"

Gaetan Charpentier dell'Avellino è uno dei giocatori destinati a trasferirsi nel prossimo calciomercato. Sull'attaccante aveva preso informazioni anche la Lazio, per un'operazione poi destinata a un prestito, ma poi non ha affondato il colpo. Giuseppe Cannella, ex direttore sportivo oggi intermediario per il giocatore, ha parlato del suo futuro a Tuttomercatoweb.com: "Charpentier ha fatto bene in Italia, lo hanno richiesto in A tra cui il Genoa. Alla fine di queste giornate del massimo campionato può essere che diventi del Genoa perché ci sono degli accordi. Hanno chiesto notizie tante squadre di B tra cui la Reggina dove c'è Taibi, è stato il mio braccio destro a Modena, con lui sono molto legato. Nel calcio fin quando non ci sono le firme non possiamo sbilanciarci".