Calciomercato | Chiesa occasione di mercato: Thiago Motta lo fa fuori

Federico Chiesa è sul mercato. L'esterno italiano, dopo l'arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juve, è stato escluso dal progetto bianconero ricevendo nella giornata di ieri la conferma definitiva. Dopo la mancata convocazione per l'amichevole contro il Brest - terminata 2-2 - a sancire la fine del rapporto tra il classe 1998 e la Vecchia Signora è lo stesso allenatore che, intervenuto in zona mista, ha parlato così del futuro del calciatore: "Chiesa fuori per motivi di mercato, sia lui che gli altri rimasti a casa, tranne Miretti che è infortunato. Siamo stati chiari con loro. Sono bravi ma devono cercare delle soluzioni dove possono giocare di più. Sia per Chiesa che gli altri sono decisioni prese".