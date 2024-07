Calciomercato | Colpani a un passo dalla Fiorentina: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Colpani a un passo dalla Fiorentina. Accordo vicinissimo tra la Viola e il Monza per il fantasista classe 1999 pronto a raggiungere il suo ex allenatore Raffaele Palladino. Come riporta Tuttomercatoweb, l'operazione è in dirittura d'arrivo sulla base di un prestito oneroso da 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 12. Per un totale di 16 milioni di euro. Sulla lista dei desideri della Fiorentina c'è anche il nome di Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea che piace anche alla Lazio.