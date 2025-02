Calciomercato | Conceicao rinnova il Milan: il punto sui rossoneri

TUTTOmercatoWEB.com

Sono ore bollenti in casa Milan. Quella che è in corso è una vera e propria rivoluzione: dopo aver salutato nei giorni scorsi Alvaro Morata e Davide Calabria, rispettivamente a Galatasaray e Bologna, i rossoneri hanno deciso di assaltare con decisione il mercato e rinforzare la rosa. Dopo le ufficialità di Kyle Walker e Santiago Gimenez, in queste ore i dirigenti rossoneri stanno chiudendo per altri tre colpi. Come già vi avevamo raccontato, è in dirittura d'arrivo Joao Felix dal Chelsea con la formula del prestito secco a circa 2 milioni euro, ma ci sono delle novità. Come riportato da Sky, con l'uscita last minute di Ismael Bennacer al Marsiglia (1.5 mln di prestito oneroso con diritto di riscatto a 12 mln + 3 di bonus) e di Noah Okafor al Napoli (1.5 di prestito oneroso con diritto di riscatto a 23.5 mln), il Milan ha puntato con convinzione su Warren Bondo del Monza e Riccardo Sottil della Fiorentina. Sono ore calde, manca pochissimo al gong che decreterà la fine della sessione invernale di calciomercato. Il Milan deve accelerare.