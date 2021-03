Calciomercato, da Crotone sono certi: "La Lazio è su Messias"

Il nome di Junior Messias continua a essere accostato alla Lazio. E dopo esser entrato nel radar biancoceleste nella sessione invernale, è destinato a tornarci in vista di quella estiva. La conferma arriva direttamente da Crotone, e in particolare da Attilio Malena, giornalista de Il Calcio Calabrese: "È destinato ad andare via. Il Crotone è stato fondamentale nel suo percorso di crescita, ma ha dimostrato di poterci stare alla grande in Serie A. Ci sono tante società che l'hanno chiesto nel mercato di gennaio. Già per giugno, squadre come Torino e Lazio, si stanno muovendo in vista della prossima sessione di calciomercato. La valutazione è tra i 4 ei 5 milioni di euro. Assolutamento, la Lazio è una delle società che si è mossa nei confronti di Messias. È un giocatore appetibile, con un prezzo competitivo. Lui ha dimostrato di essere funzionale alla squadra, è un giocatore completo".

Lazio - Crotone, la carica social della società - FOTO

Lazio, la Uefa omaggia Immobile e lancia il sondaggio: "Ciro è..." - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE