Calciomercato, dalla Scozia: “La Roma pensa al cugino di Lukaku”

La Roma ha messo gli occhi su Boli Bolingoli-Mbombo, cugino dei fratelli Lukaku (Jordan della Lazio e Romelu dell'Inter). Secondo il quotidiano scozzese, Daily Record, la dirigenza giallorossa avrebbe avviato i contatti con il Celtic per il terzino sinistro belga. Se la società dovesse acquistarlo, la famiglia Lukaku si riunirebbe, praticamente al completo in Serie A. Per il calciatore c'è da battere la concorrenza di Basaksehir, Anderlecht, Anversa e anche diversi club di Bundesliga.