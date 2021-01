Calciomercato, Duncan al Cagliari: domani le visite mediche

Da ambienti fiorentini era stato accostato anche alla Lazio, ma i biancocelesti in realtà non hanno mai valutato un suo acquisto. Del resto il centrocampo è il reparto più ricco di alternative per Simone Inzaghi, più attento agli sviluppi sugli esterni e in difesa. Ora Alfred Duncan è a un passo dal Cagliari. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio è fatta la cessione dalla Fiorentina al club sardo in prestito con diritto di riscatto a 12-13 milioni. Domani mattina sono previste le visite mediche.

