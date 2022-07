Calciomercato, Dybala e la clausola anti Lazio: ecco cosa c'è di vero

Dopo l'annuncio della Roma, erano emersi dettagli sulla clausola rescissoria dell'argentino che si sarebbero rivelati falsi...

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Paulo Dybala è ufficialmente da ieri un nuovo calciatore della Roma. L'argentino ha firmato un triennale e ha cominciato a lavorare con i compagni nel ritiro in Portogallo. Nella giornata di ieri, subito dopo l'ufficialità dell'operazione, sono emersi dei documenti pseudo ufficiali riguardo alcune postille del contratto del calciatore. Secondo questi fogli, apparsi sui social con tanto di carta ufficiale del club, nel contratto della Joya ci sarebbero state una serie di clausole rescissorie per liberarsi dai giallorossi con prezzi differenziati. Nel documento si legge che la cifra per l'estero sarebbe stata di 21,950 milioni. Importo che scende per le società italiane a 20,750. Attenzione, però, perché queste cifre escludono tre società: Inter, Milan e Lazio. Per i nerazzurri la somma sale a 35,500 milioni, per i rossoneri a 31,250. E la Lazio? I biancocelesti sarebbero stati esclusi dalla possibile clausola rescissoria dell'argentino e i tifosi sui social hanno sottolineato che i giallorossi, essendo ancora scottati dall'affare Pedro, non volevano fare il bis. Sempre secondo il documento, qualora l'argentino si fosse avvalso della clausola, avrebbe dovuto versare nelle casse della Roma i rimborsi di alcuni servizi quali viaggi, lavanderia, vitto e pernottamento a Trigoria. Fogli e postille troppo particolari che sono sembrate subito troppo singolari per essere vere. La risposta è arrivata in serata: si tratta di fake news.

Gianluca Di Marzio spiega sul proprio portale la reale clausola rescissoria presente nel contratto di Dybala. L'argentino ha firmato un contratto triennale da 4.2 milioni a stagione (più 4 di commissioni), senza opzione per il quarto e se dovesse trasferirsi prima del terzo anno, il club giallorosso non pagherà la parte di commissione maturata. Il portale scrive nel dettaglio della clausola: "Nel contratto firmato da Dybala con la Roma è presente anche una clausola liberatoria di circa 20 milioni, la stessa che il suo entourage ha posto come imprescindibile in ogni trattativa, quindi anche con Inter e Napoli. Non esistono prezzi diversi della clausola per alcuni club, ma è unico per tutti. Inoltre, avendo accettato alla Roma un contratto più basso diventa quindi una sorta di "partnership" con il club. In questo caso, una percentuale della clausola sarà a favore del giocatore, qualora fosse esercitata da un altro club. Il particolare importante però è che la Roma si è riservata la facoltà di risolverla a proprio favore in alcuni casi e quindi di bloccare un trasferimento a un altro club attraverso determinati parametri. Quindi se un'altra società vorrà esercitare la clausola, i giallorossi avranno la possibilità di bloccarla con degli interventi articolati, come l'aumento dell'ingaggio del giocatore o allungando la durata del contratto".