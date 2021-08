Calciomercato Eintracht, tentativo per Lammers: indizio in chiave Kostic?

L'asse tra Lazio e Eintracht Francoforte in queste ore è più caldo che mai, la volontà del club biancoceleste di portare Filip Kostic a Roma è forte ed è attesa in giornata una risposta da parte dei tedeschi. Che a loro volta però si stanno muovendo sul mercato: secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, l'Eintracht si sarebbe mosso in maniera decisa su Sam Lammers dell'Atalanta, nel tentativo di anticipare gli altri club interessati come il Genoa. Una trattativa che potrebbe avere risvolti in chiave Kostic-Lazio non tanto perché Lammers potrebbe sostituire il serbo (uno è un centravanti puro, l'altro un'ala) quanto perché un'operazione in entrata importante nelle ultime ore di mercato potrebbe "costringere" i tedeschi ad una cessione per rientrare della liquidità persa, al di là di una situazione economica del club comunque stabile dopo la cessione di André Silva al Lipsia. Da capire come si evolverà la situazione, ma potrebbe essere tutto intrecciato.