Calciomercato | Fatta per Neres al Napoli: per Ngonge un'altra pretendente

David Neres sta per diventare un nuovo calciatore del Napoli. L'esterno brasiliano è atterrato a Fiumicino e svolgerà nella giornata di lunedì le visite mediche con il club partenopeo. Operazione conclusa con l'Ajax per 30 milioni di euro, bonus inclusi. Il Napoli è ancora un cantiere aperto. Si muoverà ancora qualcosa in entrata e in uscita. Tra i possibili partenti c'è anche Cyril Ngonge, accostato anche alla Lazio di Baroni. Secondo TMW anche la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni per l'attaccante bela che però non sembra convinto della destinazione.