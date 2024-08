Calciomercato Lazio | Di Marzio: "Baroni vorrebbe un attaccante del Napoli"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Sono giorni caldi in casa Napoli dal punto di vista del calciomercato, sia in uscita che in entrata. L'arrivo di David Neres è ormai cosa fatta, con il brasiliano che sosterrà le visite mediche lunedì, di conseguenza potrebbe essere effettuata una cessione proprio su quella fascia che diventerebbe altrimenti affollata.

A questo proposito, arrivano notizie dell'ultim'ora da parte di Sky Sport, secondo cui Cyril Ngonge potrebbe essere in partenza. Infatti su di lui c'è l'interesse della Lazio: l'allenatore biancoceleste Marco Baroni lo ha già allenato all'Hellas Verona e lo apprezza particolarmente. I biancocelesti potrebbero chiedere il belga al Napoli con la formula del prestito. Senza dimenticare che in quel ruolo la Lazio ha già Isaksen e Tchaouna, e anche Noslin può essere impiegato sulla fascia destra.