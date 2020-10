Calciomercato, i colpi più costosi della sessione: Chelsea regina d'Europa

Un'altra sessione di calciomercato ce la siamo messa alle spalle. Probabilmente la più strana per tempi, modi e situazioni dettati dalla pandemia globale che ha influito non poco sull'industria calcio. Che però è andata avanti e ha concluso anche questa sessione estiva, seppur con parecchi problemi, regalando diverse sorprese ai tifosi di tutta Europa. Di seguito elenchiamo i colpi più costosi dell'estate di tutto il continente. Evidente è la supremazia, in termini di spesa, del Chelsea.

1- Havertz 80mln (dal Leverkusen al Chelsea)

2- Arthur 72mln (dal Barcellona alla Juve)

3- Osimhen 70mln (dal Lille al Napoli)

4- Ruben Dias 68mln (dal Benfica al City)

5- Pjanic 60mln (dalla Juve al Barcellona)

6- Morata 56mln (dall'Atletico Madrid alla Juve)

7- Timo Werner 53mln (dal Lipsia al Chelsea)

8- Chilwell 50,2mln (dal Leicester al Chelsea)

9- Chiesa 50mln (dalla Fiorentina alla Juve)

10- Icardi 50mln (dall'Inter al PSG)