Calciomercato, il Girona rivuole il suo ex bomber: dopo Taty, ora Dovbyk

È piuttosto clamorosa l'indiscrezione rimbalzata nelle ultime ore dalla Spagna circa un possibile ritorno al Girona di Artem Dovbyk dopo appena una stagione con la maglia della Roma. Per il quotidiano catalano Sport, sarebbe proprio il club che in estate ha ceduto il centravanti ucraino per circa 40 milioni di euro ai giallorossi, a volersi fare avanti, dopo aver captato qualche segnale di insoddisfazione del ragazzo per le difficoltà incontrate in Serie A e la posizione della Roma, non del tutto contraria a privarsi del suo numero 9.



Per la prossima stagione, inoltre, la Roma sta valutando l'inserimento di un centravanti di scorta, più giovane ma con le carte in regola per imporsi in una piazza così importante, e questo alimenta le speculazioni sul futuro di Dovbyk. Che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, che ad oggi è stato pagato poco più di 30 milioni di euro di parte fissa e che potrebbe farne incassare ulteriori 5,5 nel caso in cui maturassero determinati bonus. Inoltre, nell'accordo sottoscritto col Girona, è previsto un 10% su una futura rivendita che offre, sulla carta, al club spagnolo una sorta di prelazione qualora la possibilità di riportare in Catalunya il ragazzo si palesasse.

Non è la prima volta, d'altronde, che il Girona prova a riprendersi calciatori venduti in Italia. Il club spagnolo aveva tentato di riacquistare anche Taty Castellanos. L'offerta, però, era stata ritenuta troppo bassa dalla Lazio, che l'aveva prontamente rispedita al mittente. La Roma si comporterà allo stesso modo o si priverà del proprio centravanti?

