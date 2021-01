Calciomercato, il Parma ci prova per Vazquez del Siviglia

Una prima parte di stagione tutt'altro che entusiasmante quella del Parma, costretto a galleggiare nelle zone basse della classifica. La dirigenza ducale si sta muovendo sul mercato per regalare a D'Aversa qualche profilo nuovo e utile nella corsa salvezza. Come riporta gianlucadimarzio.com, dopo aver sondato il terreno per i difensori Benatia e Todibo, il club crociato starebbe pensando all'ex Palermo Vazquez per la trequarti. La pista che porta al centrocampista del Siviglia, accostato spesso anche alla Lazio, rimane complicata e il Parma ci proverà nei prossimi giorni.