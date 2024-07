Calciomercato | Il Torino insiste per Gosens: ecco cosa manca

TUTTOmercatoWEB.com

Torino in pole per Robin Gosens. L'esterno tedesco, accostato negli scorsi mesi anche a Lazio e Bologna, può tornare in Serie A per vestire la maglia granata. Come riporta La Stampa, Cairo ha offerto all'Union Berlino un milione per il prestito e 7 per il diritto di riscatto. Il club tedesco ne vuole 10 subito o almeno con più garanzie. La distanza non è incolmabile e l’intesa può arrivare già nei prossimi giorni. Vanoli è pronto ad accogliere la sua nuova freccia mancina.