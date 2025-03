Calciomercato | Il Torino piomba su Muriqi: Lazio spettatrice interessata

TUTTOmercatoWEB.com

Il Torino sta vivendo una stagione condita da alti e bassi. Dopo essersi rinforzata nel mercato di gennaio, la squadra di Vanoli ha ritrovato la via e ha inanellato una serie di risultati e prestazioni convincenti. Il motivo principale del calo nella prima parte di stagione è da attribuire all'infortunio del cnetravanti e leader Duvan Zapata.

Vanoli ha chiesto una punta, ma non è stato accontentato. Il discorso è stato rimandato all'estate e, stando a quanto riportato dai media turchi, tra i profili monitorati dai granata ci sarebbe Vedat Muriqi, ex attaccante della Lazio oggi al Mallorca, in Spagna. A Roma il pirata si era perso dopo le ottime prestazioni al Fenerbahce, ma in Spagna sembra essersi ritrovato. La Lazio osserva da spettatrice interessata e spera che la trattativa vada in porto, soprattutto vista la percentuale sulla futura rivendita che gli spetterebbe, la quale dovrebbe essere circa del 45%.

