Calciomercato, il Tottenham vuole Conte: contatti in corso. Interesse anche per Paratici

Conosce già la Premier League, l'ha vinta nel 2017, e sarebbe una grande fonte di stimoli per tifosi e giocatori: Antonio Conte è l'uomo perfetto per il Tottenham. I contatti tra società e allenatore sono stati avviati nonappena il mister ha deciso di lasciare Milano, stando a quanto riporta Calciomercato.com. Nonostante i primi avvicinamenti, una vera e propria intesa, soprattutto dal punto di vista economico, manca ancora. Il tecnico italiano ama le sfide e riportare gli Spurs in alto sarebbe molto interessante per lui. Ci sarebbero dei problemi iniziali con la tifoseria per il suo trascorso al Chelsea, ma la stagione passata all'Inter dopo anni di militanza nella Juventus dimostrano che le vittorie e i risultati cancellano qualsiasi pregiudizio, soprattutto se si parla di professionisti di questo calibro.

PARATICI - Il Tottenham potrebbe vedere andar via una delle sue stelle come Harry Kane, cosa non gradita di certo a Conte e il suo approdo potrebbe far cambiare idea all'inglese. Sicuramente l'innesto di Fabio Paratici nell'organigramma, rimasto libero dopo l'addio alla Juventus, aumenterebbe la credibilità del club agli occhi dei giocatori e di conseguenza le possibilità di far rimanere a Londra i top player. Il presidente Levy è interessato al dirigente e gli ha proposto il ruolo di ds. Svolte importanti ci potrebbero essere nelle prossime ore.