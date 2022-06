Calciomercato, Inter - Correa già ai titoli di coda? I dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Potrebbe essere già finita l'avventura di Joaquin Correa con la maglia dell'Inter, dopo un anno dal suo trasferimento dalla Lazio. Secondo quanto riportato da Rudy Galetti, giornalista, infatti la società nerazzurra avrebbe comunicato all'entourage del giocatore il "via libera" per trovare un'altra squadra al Tucu. Tra le diverse squadre interessate in pole ci sarebbe il Marsiglia.