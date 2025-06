Calciomercato | Inzaghi e Milinkovic di nuovo insieme? Svolta clamorosa

TUTTOmercatoWEB.com

Una svolta clamorosa nel futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino nel pomeriggio si incontrerà con la dirigenza dell'Inter per decretare il suo futuro. La strada, però, sembrerebbe già segnata. La dolorosa sconfitta in finale di Champions League contro il Psg è stata probabilmente l'ultima partita di Inzaghi da allenatore nerazzurro.

Nel suo futuro, infatti, ci dovrebbe essere l'Arabia Saudita e, in particolar modo, l'Al Hilal, squadra in cui milita anche Milinkovic-Savic, centrocampista che ha allenato nel corso della sua avventura alla Lazio. La dirigenza del club arabo è in arrivo a Milano e, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, è molto ottimista sul via libera dell'Inter e sulla buona riuscita dell'operazione che porterebbe Inzaghi in terra araba.

