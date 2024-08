Calciomercato Juve, caccia all'esterno: nel mirino il figlio di un ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Caccia all'esterno per la Juventus. I bianconeri guardano in casa del Porto. Difficile arrivare a Galeno, piace molto Francisco Conceicao, figlio dell'ex Lazio e Inter Sergio. Il club bianconero sta cercando di inserire nella trattativa Tiago Djalò, preso a gennaio scorso ma che non ha mai convinto né Allegri né Thiago Motta. Come riporta TMW, i Dragoes riflettono, non vorrebbero privarsi così facilmente del loro talento offensivo classe 2002.