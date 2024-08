Calciomercato Juve, Chiesa tra Premier e Inter: i dettagli

Federico Chiesa è ormai un caso per le vicende legate al mercato della Juve. Il giocatore si allena con i compagni ma è un separato in casa. Non rientra nei piani di Giuntoli e neanche in quelli del nuovo allenatore Thiago Motta. Non c'è stata ancora opportunità di venderlo per la cifra del cartellino (intorno ai 25 milioni) e un ingaggio particolarmente oneroso (5 milioni a stagione).

Come riporta Sport Mediaset, la scadenza è fissata a giugno 2025 e i pochi contatti con la Premier specialmente Chelsea e Arsenal sono stati particolarmente tiepidi ma non sono andati al di là di poche chiacchiere formali.

Rimane alla finestra invece Beppe Marotta, che è in attesa di piazzare il colpo a parametro zero nella prossima stagione. Chiesa all'Inter ora è una suggestione di difficile realizzazione. Se Federico dovesse decidere di andare in scadenza, i nerazzurri sarebbero tra i club interessati. L’occasione è grossa, tra un ingaggio non basso, ma in linea con gli altri della rosa, e con un cartellino a zero.