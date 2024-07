Calciomercato Juve| Si accellera per Todibo: il Nizza apre al prestito

Fonte: Fabrizio Parascani

CALCIOMERCATO JUVE RASSEGNA STAMPA - La Juve continua a lavorare sul mercato per consegnare a Thiago Motta una squadra che possa essere competitiva. Il ds Giuntoli sta cercando di regalare una nuova pedina per rinforzare il reparto difensivo. Il nome in questione è quello di Jean Clair Todibo. Il difensore del Nizza è stato anche accostato alla Lazio nel gennaio 2021 con la formula del prestito, ma la trattativa non andò a dama. Il club francese fino a qualche settimana fa voleva cedere il difensore solo a titolo definitivo, ma nelle ultime settimane ha aperto al prestito e ha fretta di chiudere l'accordo per la cessione del difensore ai bianconeri per risparmiare lo stipendio di agosto.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe l'accordo con il giocatore e la trattativa si potrebbe chiudere in pochi giorni. Il ds Giuntoli e il suo omologo Flaurian Maurice, uomo mercato del club francese, stanno ragionando sulla formula del trasferimento su una base di circa 35 milioni tra prestito e diritto di riscatto. Si potrebbe definire con un prestito oneroso da 7- 10 milioni di euro e il resto dell'importo verrebbe pagato a partire dalla prossima stagione. In questo modo la Juventus si avvicinerebbe alla richiesta iniziale del Nizza di 40 milioni di euro complessivi.