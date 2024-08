Calciomercato Juventus | Conceição sempre più vicino: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Francisco Conceição potrebbe sbarcare in Italia e più precisamente alla Juventus. Il figlio dell'ex calciatore della Lazio, stando a quanto riportano dal Portogallo, non è stato convocato dal Porto per la sfida di campionato contro il Rio Ave. Il calciatore, accostato anche ai biancocelesti in estate, è reduce da un infortunio muscolare ma l'esclusione sembra essere prettamente per motivi di mercato visto l’imminente passaggio tra le fila dei bianconeri.