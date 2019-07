Calciomercato, l'ag. di Micai: "Dalla Lazio nessuna promessa, resta Strakosha"

Un nome già uscito la scorsa estate e tornato a circolare oggi dinanzi alle sirene inglesi per Strakosha. La Lazio, dopo l’ottima stagione al Bari, aveva tenuto d’occhio Alessandro Micai. Il portiere classe 1993 si è trasferito poi a Salerno, dove ha vissuto una stagione tra alti e bassi. Caratterizzata anche da una spiacevole aggressione subita da un tifoso prima dei play-out col Venezia. Anche il prossimo anno Micai ripartirà comunque da Salerno. Ai microfoni di tuttosalernitana.com, ne ha parlato l’agente Graziano Battistini: “Alessandro è un ragazzo di poche parole, non ha bisogno di proclami. Ha un grande desiderio di lasciare un segno a Salerno. Quest’anno non è riuscito a esaltare una piazza dal potenziale enorme e ha grande voglia di ricominciare quest’avventura. Speriamo con un allenatore così importante si possa fare qualcosa di grande”.

MICAI E LA LAZIO - “Strakosha è alla Lazio, Micai alla Salernitana. Non c’è bisogno di ulteriori commenti, parliamo del nulla. Strakosha è un ottimo portiere e ad oggi non credo ci siano gli estremi per vederlo lontano dalla Lazio. Sono due giocatori di entità diverse, ognuno è concentrato sui propri obiettivi. In estate si legge un po’ di tutto, è meglio essere pratici”. Battistini ha smentito anche un’eventuale promessa fatta da Lotito al momento della firma con la Salernitana riguardo un futuro passaggio in biancoceleste: “Non ho avuto nessuna promessa da parte di nessuno. Il ragazzo è arrivato con la Salernitana e ha firmato con la Salernitana. Lazio e Salernitana sono entità distinte”. Parole chiare che confermano ulteriormente lo scenario già ipotizzato: Strakosha e Micai resteranno al proprio posto.

