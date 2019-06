Calciomercato Lazio, per la porta si pensa anche a Micai

Un'ipotesi improbabile, perché Strakosha fa parte dei piani futuri della Lazio. Ma non impossibile. Thomas piace in Inghilterra, a Londra in particolare, dove il Tottenham starebbe preparando un'offerta intorno ai 30 milioni per il suo cartellino. Se Lotito dovesse cedere (difficile), a quel punto andrebbero riviste le strategie di mercato, con la Lazio a caccia di un estremo difensore titolare. Per ora non sono circolati troppi nomi attorno alla porta dei biancocelesti, solo uno in particolare è rimbalzato da Salerno nelle ultime ore: come riporta tuttosalernitana.com, si tratta di Alessandro Micai, portiere della Salernitana e protagonista assoluto della finale dei play-off di pochi giorni fa. Il mantovano era già finito in orbita Lazio la scorsa estate quando, dopo essersi svincolato dal fallito Bari, il patron biancoceleste l'aveva portato in Campania con l'intenzione di osservarlo più da vicino. Se Micai avesse fatto una buona stagione, allora si sarebbe parlato di un suo eventuale futuro nella Capitale. Alla fine il portiere granata è stato uno dei più positivi nel campionato da incubo dei campani, quindi, qualora Strakosha dovesse partire, l'ex Bari sarebbe un profilo da tenere in considerazione per la successione dell'albanese. Una promozione non da poco per Micai che finora non ha disputato neanche un minuto in Serie A.

