Calciomercato, l'agente di Zaccagni: "Non credo che il Verona se ne priverà a gennaio"

Mattia Zaccagni, grazie alle sue ottime prestazioni, ha attirato l'interesse di diverse squadre per questa sessione di mercato. Il suo procuratore Fausto Pari ha parlato così del giocatore del Verona ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Il ragazzo sta facendo molto bene, è entrato nell’orbita di grossi club e tra questi c’è anche il Napoli. Bisogna chiedere però al Verona, per ora è troppo presto parlare dove potrà andare, ma credo che l’Hellas non se ne privi prima della fine della stagione. I club con la pandemia sono un po’ in sofferenza e non credo che ci siano tante squadre che potranno permettersi una tale spesa. Al Napoli c’è un direttore sportivo molto attento che cerca sempre di anticipare le mosse e vedremo. L’anno scorso ha preso coscienza dei propri mezzi e quest’anno c’è stata la controprova. Il gol in rovesciata? Sono giocate che riescono a giocatori con grandi qualità. Sono contento per quello che sta facendo al Verona. Obiettivi futuri? Mattia è molto legato alla città di Verona, poi è chiaro che il sogno è quello di crescere in club che possa giocare l’Europa e poi anche la Nazionale."