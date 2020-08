Calciomercato, l'Atalanta vuole Lasagna: offerti 20 milioni all'Udinese

Tutti vogliono Kevin Lasagna ma l'Udinese non lo lascerà partire senza un'offerta congrua. Sull'attaccante c'è l'interesse di molti club di Serie A, su tutti l'Atalanta che come riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà avrebbe offerto 20 milioni ai friulani che ne vorrebbero almeno cinque in più. Sul calciatore c'è anche l'interesse del Napoli, che però prima deve necessariamente cedere, ed è uno dei giocatori che piace molto anche a mister Inzaghi.

