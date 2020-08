Lazio, contro la Triestina la prima volta di Escalante

Quinto giorno di ritiro per la Lazio di mister Inzaghi sotto le Tre Cime di Lavaredo e primo giorno di test. Oggi infatti i biancocelesti alle ore 16:00 scenderanno sul campo dello Zandegiacomo per sfidare la Triestina, squadra che milita in Serie C. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei sarà la prima occasione in cui si potrà vedere il primo vero acquisto di questa stagione: Gonzalo Escalante. L’argentino nei primi allenamenti è stato utilizzato da mezzala e regista. Servirà invece almeno un altro giorno per vedere anche il secondo acquisto Reina che troverà spazio vista anche la partenza di Strakosha per la Nazionale.

