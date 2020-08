Calciomercato Lazio, Tare molla Kumbulla. Per la difesa ecco le alternative

Solo due giorni fa Igli Tare aveva detto ai microfoni di Sportitalia: "Kumbulla? Non siamo più sul giocatore da diverso tempo". Troppi i 35 milioni richiesti dal Verona. La Lazio, stando alle parole del suo ds, avrebbe mollato il primo obiettivo per la difesa e starebbe quindi valutando altri profili. Se si tratta di strategia o meno - come riporta la rassegna di Radiosei - lo si capirà nelle prossime settimane. Intanto sono diversi i nomi accostati alla Lazio, tra cui quello di Robin Koch, difensore classe 1996 del Friburgo, figlio di Harry Koch (ex compagno di squadra di Tare). Sempre dalla Germania rilanciano la candidatura di Badstuber, finito in seconda squadra alla Stoccarda e in scadenza nel 2021; tuttavia non sembra un obiettivo affidabile. Nello Shalke 04 occhio a Nastasic, che potrebbe essere il profilo giusto per i biancocelesti: difensore alto, mancino, classe 1994 e con buona esperienza. Ed infine fuori dalla Bundesliga c'è sempre Kim Min Jae: il sudocoreano che sicuramente piace a Tare.

