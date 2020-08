Calciomercato, la Lazio esce dall'asta per Kumbulla. Tare: "Non siamo più sul giocatore"

Sembrava a un passo dall'approdo nella Capitale, poi la pista che portava Marash Kumbulla tra le fila della Lazio si è progressivamente raffreddata. E ora sembra essersi definitivamente spenta. Igli Tare, intervenuto telefonicamente ai microfoni di Sportitalia, ha annunciato l'uscita dall'asta per il difensore dell'Hellas Verona: "Non siamo più sul giocatore da diverso tempo". Prende sempre più quota, dunque, l'ipotesi Inter per il classe 2000, che nell'ultima stagione in gialloblù ha collezionato 25 presenze e un gol. L'accordo con i nerazzurri è stato raggiunto tempo fa, ma la richiesta del Verona rimane di trenta milioni e il club dovrà far fronte a una cessione per finanziare l'acquisto. Il futuro di Kumbulla è ancora tutto da decidere ma ora, ancor di più dopo le parole di Tare, sembra non essere destinato a tingersi di biancoceleste.

