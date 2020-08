Calciomercato Lazio, Di Marzio su Muriqi: "Emissario a Istanbul per sbloccare l'operazione"

È ormai a tutti gli effetti una vera telenovela di mercato. Vedat Muriqi sembrava prossimo, nei giorni scorsi, a diventare un giocatore della Lazio, poi il gioco al rialzo del Fenerbahce ha rallentato la trattativa che ora vive una fase di stallo. Per questo, Lotito e Tare hanno inviato un emissario a Istanbul per cercare di sbloccare l'impasse che si è creata da qualche giorno a questa parte. Lo riferisce, durante "Speciale Calciomercato", in onda su SkySport, Gianluca Di Marzio: "La Lazio non è ancora riuscita a chiudere per Muriqi, il Fenerbahce ha alzato la domanda fino a 20 milioni di euro, si tratta e il club biancoceleste ha mandato un emissario a Istanbul per cercare di sbloccare la trattativa". Resta quindi il kosovaro il primo obiettivo per l'attacco, una torre in grado di dare a Inzaghi una variante di gioco. Ma per arrivare all'obiettivo, serve abbattere il muro eretto dal Fenerbahce. Operazione non proprio semplicissima.